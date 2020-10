Uefa | stadi aperti al 30% della capienza | dipenderà dai vari Governi

Leggi su zon

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Laha dato l’ok per la riapertura deglifino al 30%, a partire dalle gare delle Nazionali. L’ultima decisione spetta ailocali Lada l’ok per la riapertura degli. Dopo la Supercoppa Europea, giocata davanti a 16mila spettatori, l’organo calcistico europeo ha deciso di continuare su questa linea. Il comitato esecutivo, infatti, ha dato l’ok per far tornare gli spettatori neglifino al 30%. Non sarà per il momento consentito l’ingresso ai tifosi ospiti, mentre chi entrerà negli impianti dovrà rispettare il distanziamento e indossare la mascherina. ...