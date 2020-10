Udinese-Roma, Gotti in conferenza: “Pessimo inizio, ma non piangiamoci addosso” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “L’inizio di campionato è stato pessimo dal punto di vista dei risultati, peggio non si poteva cominciare”. Sono queste le dichiarazioni a Udinese Tv di Luca Gotti, il quale ha presentato la sfida casalinga di domani contro la Roma. “Non c’è stato tempo tra le due partite per fare tante chiacchiere – ha aggiunto – Non mi piace la gente che si piange addosso, bisogna vedere tutte le cose che succedono per cercare di essere più oggettivi possibile. Quando le cose non vanno bene, come sta capitando in questa settimana, bisogna parlare il meno possibile e se possibile lavorare ancora di più: mi aspetto la voglia di dare il massimo e di non sbagliare nulla dal punto di vista dell’atteggiamento. Dobbiamo cercare di mettere in campo le tante ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) “L’di campionato è stato pessimo dal punto di vista dei risultati, peggio non si poteva cominciare”. Sono queste le dichiarazioni aTv di Luca, il quale ha presentato la sfida casalinga di domani contro la. “Non c’è stato tempo tra le due partite per fare tante chiacchiere – ha aggiunto – Non mi piace la gente che si piange addosso, bisogna vedere tutte le cose che succedono per cercare di essere più oggettivi possibile. Quando le cose non vanno bene, come sta capitando in questa settimana, bisogna parlare il meno possibile e se possibile lavorare ancora di più: mi aspetto la voglia di dare il massimo e di non sbagliare nulla dal punto di vista dell’atteggiamento. Dobbiamo cercare di mettere in campo le tante ...

