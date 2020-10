Quarto Grado in onda con problemi d’audio per quindici minuti (e su twitter si ironizza…) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Inizio di trasmissione più complicato del previsto per Quarto Grado nella puntata di venerdì 2 ottobre 2020. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è iniziato con gravi problemi d’audio, tanto che i primi tre minuti di trasmissione sono andati in onda sì, ma muti. Dopo i primi 180 secondi, l’audio ricompare ma ‘frigge’. Il fastidioso rumore accompagna le immagini che continuano a scorrere senza intenzione di interrompere il programma e, magari, trasmettere un blocco pubblicitario o un tappabuchi provvisorio nel frattempo che si ripristinasse il problema tecnico. Passano 7 minuti e mezzo prima che Nuzzi compaia davanti alle telecamere per spiegare che succede: “Ovviamente mi scuso con i telespettatori a ... Leggi su blogo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Inizio di trasmissione più complicato del previsto pernella puntata di venerdì 2 ottobre 2020. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è iniziato con gravid’audio, tanto che i primi tredi trasmissione sono andati insì, ma muti. Dopo i primi 180 secondi, l’audio ricompare ma ‘frigge’. Il fastidioso rumore accompagna le immagini che continuano a scorrere senza intenzione di interrompere il programma e, magari, trasmettere un blocco pubblicitario o un tappabuchi provvisorio nel frattempo che si ripristinasse il problema tecnico. Passano 7e mezzo prima che Nuzzi compaia davanti alle telecamere per spiegare che succede: “Ovviamente mi scuso con i telespettatori a ...

trash_italiano : In realtà dice 'ich liebe dich' PERÒ TUTTI NOI ORMAI TOTALMENTE IN MODALITÀ QUARTO GRADO. BELLISSIMO. #GFVIP - ZZiliani : Weekend di fuoco in tv. I programmi sportivi si sfidano all’ultimo scoop sul caso Suarez: le intercettazioni origin… - il_brigante07 : RT @tempoweb: #QuartoGrado audio in tilt: sabotato Gianluigi Nuzzi Caccia al colpevole - bebeblogit : Quarto Grado in onda con problemi d’audio per quindici minuti (e su twitter si ironizza…) - xsplendinvece : La coppia fake per fare share? Giro a Quarto Grado #GFVIP -