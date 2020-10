Ora è ufficiale: Vasic alla Reggina (Di venerdì 2 ottobre 2020) Come anticipato dalla nostra redazione, la Reggina ha ufficializzato l’acquisto di Nikola Vasic dall’Akropolis IF. L’attaccante, classe 1991, ha firmato un contratto triennale, fino al 2023. Nella scorsa stagione, Vasic, ha giocato nell’Akropolis, nel campionato svedese, mettendo a referto 9 gol e 2 assist in 18 partite. Questo il comunicato della Reggina: “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito dall’Akropolis IF le prestazioni sportive del calciatore Nikola Vasic. L’attaccante si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2023″. Welcome to Reggio Calabria, #Nikola Il comunicato: https://t.co/TewDLATE09 Lillo D’Ascola #NikolaVasic21 #ANewBeginning ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 ottobre 2020) Come anticipato dnostra redazione, laha ufficializzato l’acquisto di Nikoladall’Akropolis IF. L’attaccante, classe 1991, ha firmato un contratto triennale, fino al 2023. Nella scorsa stagione,, ha giocato nell’Akropolis, nel campionato svedese, mettendo a referto 9 gol e 2 assist in 18 partite. Questo il comunicato della: “Il Presidente Luca Gallo e lacomunicano di aver acquisito dall’Akropolis IF le prestazioni sportive del calciatore Nikola. L’attaccante si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2023″. Welcome to Reggio Calabria, #Nikola Il comunicato: https://t.co/TewDLATE09 Lillo D’Ascola #Nikola21 #ANewBeginning ...

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA #MotoGP @PeccoBagnaia promosso nel team ufficiale @ducaticorse, affiancherà @jackmilleraus nel 2021… - team_world : Intenso, sincero ed emozionante. Come il testo, come la melodia, come Zayn. Il video ufficiale di #Better è ora d… - ManuBaio : #Milan, con #Fofana ufficiale al #Leicester ora i Rossoneri puntano tutto su #Tomyiasu. Richiesta 25M, si può chiud… - raphaelangellll : Coronavirus, mascherine all'aperto anche nel Lazio. Ora sono obbligatorie - È questo è solo l’inizio ! - CristinaCmr : RT @LucioMalan: Regione Lazio, ufficiale: mascherina obbligatoria e multe da 400 a 1000 euro. Ma certa gente si rende conto che multe così… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale Ora è ufficiale: il lancio della GeForce RTX 3070 è stato rinviato al 29 Ottobre Everyeye Tech Champions League, Sommer (Bor. Moenchengladbach): “Inter e Real? Non vedo l’ora. Ci proveremo”

si è concesso ai microfoni del sito ufficiale del club tedesco per commentare l’accoppiamento nel girone di Champions League con Inter, Real Madrid e Shakhtar Donetsk. Ecco le sue parole: “Non vedo ...

Samsung Galaxy M11 approda ufficialmente in Europa a meno di 200€

In queste ore il produttore sudcoreano Samsung ha annunciato l'arrivo ufficiale in Europa del nuovo Samsung Galaxy M11.

si è concesso ai microfoni del sito ufficiale del club tedesco per commentare l’accoppiamento nel girone di Champions League con Inter, Real Madrid e Shakhtar Donetsk. Ecco le sue parole: “Non vedo ...In queste ore il produttore sudcoreano Samsung ha annunciato l'arrivo ufficiale in Europa del nuovo Samsung Galaxy M11.