Napoli, studente positivo al Covid: chiuso l'istituto Mario Pagano (Di venerdì 2 ottobre 2020) L'istituto Mario Pagano a Napoli è stato chiuso per la sanificazione dopo la scoperta della positività di uno studente. L'istituto Mario Pagano in via Andrea d'Isernia a Napoli è stato chiuso per la sanificazione da protocollo anti-Covid 19. Il fatto è avvenuto ieri dopo la scoperta di un caso di positività tra gli studenti.

