Maltempo, allerta arancione in Piemonte: al momento nessuna criticità (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Piemonte è stata aperta alle ore 8 di questa mattina e sarà attiva in modalità H24 fino al termine dell’ondata di Maltempo prevista per le prossime 30 ore. La decisione fa seguito al bollettino di allerta emesso da Arpa Piemonte nella giornata di ieri, che dispone allerta arancione per piogge intense dalle prime ore di oggi nelle zone nordoccidentali (Valli alpine dal Toce fino alla Valle Susa eclusa e pianura settentrionale) e sud del Piemonte (dalla Valle Varaita allo Scrivia) e soprattutto al confine con la Liguria, dove sono previsti forti fenomeni temporaleschi. Gli effetti sul territorio, previsti dal pomeriggio di oggi con estensione nella giornata di sabato, sono ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Sala Operativa della Protezione Civile della Regioneè stata aperta alle ore 8 di questa mattina e sarà attiva in modalità H24 fino al termine dell’ondata diprevista per le prossime 30 ore. La decisione fa seguito al bollettino diemesso da Arpanella giornata di ieri, che disponeper piogge intense dalle prime ore di oggi nelle zone nordoccidentali (Valli alpine dal Toce fino alla Valle Susa eclusa e pianura settentrionale) e sud del(dalla Valle Varaita allo Scrivia) e soprattutto al confine con la Liguria, dove sono previsti forti fenomeni temporaleschi. Gli effetti sul territorio, previsti dal pomeriggio di oggi con estensione nella giornata di sabato, sono ...

