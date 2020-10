“L’ho rivisto…”. Boom! Giovanna Abate spiazza i fan di UeD: quell’incontro fa chiacchierare (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sammy e Giovanna Abate, una storia breve e neanche troppo intensa. La rottura, confermata più volte da entrambi proprio sul Magazine del programma ha fatto chiacchierare. Dopo la notizia del capolinea raggiunto dopo solo poche settimane dalla scelta dell’ex tronista, Sammy aveva spiega nel dettaglio i motivi del loro allontanamento. Solo un mese per capire che le differenze caratteriali avrebbero portato, prima o poi, a un allontanamento. Meglio non raggiungere l’irreparabile e allontanarsi con toni e modalità civili, avevano deciso i due. “Giovanna è una bellissima persona, ma ci sono troppe differenze tra noi. Non accetto che qualcuno mi dica che io abbia risposto di “sì” per business. … Ci siamo lasciati”, aveva raccontato l’ex corteggiatore ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sammy e, una storia breve e neanche troppo intensa. La rottura, confermata più volte da entrambi proprio sul Magazine del programma ha fatto. Dopo la notizia del capolinea raggiunto dopo solo poche settimane dalla scelta dell’ex tronista, Sammy aveva spiega nel dettaglio i motivi del loro allontanamento. Solo un mese per capire che le differenze caratteriali avrebbero portato, prima o poi, a un allontanamento. Meglio non raggiungere l’irreparabile e allontanarsi con toni e modalità civili, avevano deciso i due. “è una bellissima persona, ma ci sono troppe differenze tra noi. Non accetto che qualcuno mi dica che io abbia risposto di “sì” per business. … Ci siamo lasciati”, aveva raccontato l’ex corteggiatore ...

_yaMtahWemoC_ : @chmoony Vero, anch'io. L'ho rivisto un sacco di volte tra ieri e oggi. È meraviglioso - Bright_Star06 : @TataChips86 Sai che l'ultima volta che l'ho rivisto ho preferito Angelus. Angel è noiosetto... - peppesantagata : @JPeppp L'ho rivisto la millesima volta ieri sera - melania_me : Minchia non mi ricordo per chi lavorava Salcedo e ora che l'ho rivisto in Narcos Mexico non riesco più a concentrar… - astralyoongiii : ODDIO L’HO RIVISTO NON SO QUANTE VOLTE PRIMA DI ACCORGERMENE -

Ultime Notizie dalla rete : “L’ho rivisto…”