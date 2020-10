Il secondo Savage X Fenty Show di Rihanna su Amazon Prime il 2 ottobre, tra top model e performance musicali (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da venerdì 2 ottobre è disponibile su Amazon Prime Video, per gli abbonati al servizio Prime, il secondo Show di Rihanna Savage X Fenty, la sfilata-spettacolo per la presentazione della nuova collezione autunnale della linea di lingerie del marchio Fenty. Un vero e proprio Show in cui si alternano performance musicali e defilé in intimo, con la stessa Rihanna che appare in passerella come super testimonial del suo stesso brand. Il Savage X Fenty Show Vol. 2, che fa seguito al primo realizzato e distribuito sempre da Amazon, include le esibizioni ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da venerdì 2è disponibile suVideo, per gli abbonati al servizio, ildi, la sfilata-spettacolo per la presentazione della nuova collezione autunnale della linea di lingerie del marchio. Un vero e proprioin cui si alternanoe defilé in intimo, con la stessache appare in passerella come super testimonial del suo stesso brand. IlVol. 2, che fa seguito al primo realizzato e distribuito sempre da, include le esibizioni ...

