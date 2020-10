Genoa, altri 3 positivi: Brlek, e Zajc e un membro dello staff. Il totale è 19 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sale a diciannove il numero dei positivi al Covid-19 nel gruppo-Genoa. Il club rossoblu ha comunicato stamane 'che gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno evidenziato la positività al ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sale a diciannove il numero deial Covid-19 nel gruppo-. Il club rossoblu ha comunicato stamane 'che gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno evidenziato latà al ...

