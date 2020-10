Gabriel Garko: «Sono stato 11 anni con un ragazzo» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gabriel Garko non si nasconde più. E dopo aver fatto ufficialmente coming out al Grande Fratello Vip 5, l’attore torna a parlare della sua vita privata e di sentimenti, per la prima volta senza filtri. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gabriel Garko non si nasconde più. E dopo aver fatto ufficialmente coming out al Grande Fratello Vip 5, l’attore torna a parlare della sua vita privata e di sentimenti, per la prima volta senza filtri.

