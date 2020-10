Festa dei nonni e nonni vip: i post social più belli (Di venerdì 2 ottobre 2020) nonni e nonne star sfoglia la gallery nonni e star. Il 2 ottobre, Festa dei nonni, le vere star (dei social e non solo) sono loro: i nonni. E all’appello non potevano mancare i nonni famosi e i nonni che fanno parte delle famiglie vip. Così, anche sui social sono tanti i messaggi dedicati a questi pilastri della società. A cominciare ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 ottobre 2020)e nonne star sfoglia la gallerye star. Il 2 ottobre,dei, le vere star (deie non solo) sono loro: i. E all’appello non potevano mancare ifamosi e iche fanno parte delle famiglie vip. Così, anche suisono tanti i messaggi dedicati a questi pilastri della società. A cominciare ...

GermaniaItalia : Presente come ospite speciale e partner della nostra Festa del Giorno dell’Unità Tedesca e dei 30 anni della Riunif… - repubblica : Festa dei nonni, auguri a distanza fra fiori, poesie e palloncini [aggiornamento delle 09:18] - Radio105 : Oggi è la Festa dei nonni! Tanti auguri a tutti ? #FestadeiNonni #nonni #2ottobre #Radio105 - janlucas1971 : RT @docflipperino1: Oggi è la festa dei #nonni. Nella mia vita non sono stato fortunato da questo punto di vista. Due non li ho conosciuti.… - FrancescoTedes2 : RT @RomaSette: Festa dei #nonni, @apg23_org: sostenere la domiciliarità. Gli auguri del presidente Ramonda a tutti i nonni, «angeli custodi… -