Esclusiva | la Samb non si ferma | è molto vicina a D’Angelo

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Laenedettese non sie vuole completare il mercato con qualche altro colpo di spessore. E’ in stato avanzato la trattativa per Angelo D’Angelo, centrocampista classe 1985, ex Avellino e nell’ultima stagione a Caserta. Lavuole chiedere, D’Angelovicino. L'articolo: lanon si, èa D’Angelo proviene da Alfredo Pedullà.