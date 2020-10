Dayane Mello, un’infanzia difficile: “Mia madre non mi voleva” (Di venerdì 2 ottobre 2020) La bellissima Dayane Mello, modella internazionale, ha raccontato della sua difficile infanzia in Brasile. Spesso non aveva cibo. Dayane Mello (Instagram screenshot)Appena uscita dall’Isola dei Famosi, la bellissima modella trentunenne, Dayane Mello, fu intervistata da Silvia Toffanin all’interno del programma Verissimo. La modella e personaggio televisivo, ormai molto noto in Italia, ha delineato un’immagine della propria infanzia, che ha davvero colpito i fan. Dayane infatti, ha addirittura confessato che sua madre stava pensando di abortire quando incinta di lei, nel 1989. Il padre di Dayane era nell’esercito, la mamma era sola ed aveva già il fratello da crescere, per ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 ottobre 2020) La bellissima, modella internazionale, ha raccontato della suainfanzia in Brasile. Spesso non aveva cibo.(Instagram screenshot)Appena uscita dall’Isola dei Famosi, la bellissima modella trentunenne,, fu intervistata da Silvia Toffanin all’interno del programma Verissimo. La modella e personaggio televisivo, ormai molto noto in Italia, ha delineato un’immagine della propria infanzia, che ha davvero colpito i fan.infatti, ha addirittura confessato che suastava pensando di abortire quando incinta di lei, nel 1989. Il padre diera nell’esercito, la mamma era sola ed aveva già il fratello da crescere, per ...

