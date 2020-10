Dalla Cina all’Europa | Google accerchiata dalle autorità antitrust

Leggi su wired

(Di venerdì 2 ottobre 2020) (Foto: Getty Images)potrebbe finire nel mirino dell’cinese per abuso di posizione dominante attraverso il suo sistema operativo Android. Secondo quanto riportato da Reuters, il caso riguarda una denuncia presentata lo scorso anno dal colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei e ora sottoposta all’attenzione del comitato per la regolamentazione della concorrenza e del mercato di Pechino. L’azienda accusa Big G di sfruttare la sua posizione nel settore dei sistemi operativi per dispositivi mobili schiacciando la concorrenza. Molto probabilmente l’indagine delle autorità cinesi scatterà già nel mese di ottobre, e sul giudizio potrebbe pesare anche l’inasprirsi dei rapporti commerciali e politici trae Stati Uniti, dopo l’escalation di bandi e sanzioni messe ...