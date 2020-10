Brexit, von der Leyen: 'Vogliamo un accordo, ma non a ogni costo' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Con la Gran Bretagna l'Unione europea vuole 'un accordo, ma non a qualsiasi prezzo'. E' quanto precisa la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen spiegando: 'Crediamo che sia meglio avere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020) Con la Gran Bretagna l'Unione europea vuole 'un, ma non a qualsiasi prezzo'. E' quanto precisa la presidente della Commissione Ue Ursula von derspiegando: 'Crediamo che sia meglio avere ...

