Virginia Raggi dice sì alla candidatura di Roma per l’Expo 2030

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) L’annuncio diè un’ottima notizia per: la capitale è pronta a candidarsi per ospitare l’Expo. Ovviamente si tratta di una fase preliminare in cui si sta ancora parlando e in cui si dovrà definire una strategia ben precisa per convincere i proponenti a vagliare seriamente le intenzioni della città. Sta di fatto che la notizia arrivi quasiscadenza del mandato da Sindaca, dopo aver detto no ai Giochi Olimpici del 2024 e aver più volte messo paletti sulla costruzione del nuovo Stadio della. LEGGI ANCHE > «Domani piove: gonfiate i gommoni»,vaè pronta a candidarsi per ospitare ...