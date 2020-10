The Walking Dead World Beyond, la recensione in anteprima (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una prospettiva differente, quella degli adolescenti cresciuti in piena Apocalisse e che non hanno ricordi del mondo com’era prima: è questa la premessa di The Walking Dead World Beyond, disponibile dal 2 ottobre 2020 su Amazon Prime Video. E’ il secondo spin-off tratto da The Walking Dead e dall’universo creato da Robert Kirkman, portato poi in tv dalla Amc con il successo a livello mondiale che tutti conosciamo. Con l’annuncio della fine della serie madre dopo l’undicesima stagione, l’arrivo di altri due spin-off e Fear The Walking Dead pronto ad andare in onda con la sesta stagione, arriva ora un nuovo racconto, che amplia le conoscenze dei fan della saga sul mondo post-apocalittico popolato dagli zombie. Un ... Leggi su blogo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una prospettiva differente, quella degli adolescenti cresciuti in piena Apocalisse e che non hanno ricordi del mondo com’era prima: è questa la premessa di The, disponibile dal 2 ottobre 2020 su Amazon Prime Video. E’ il secondo spin-off tratto da Thee dall’universo creato da Robert Kirkman, portato poi in tv dalla Amc con il successo a livello mondiale che tutti conosciamo. Con l’annuncio della fine della serie madre dopo l’undicesima stagione, l’arrivo di altri due spin-off e Fear Thepronto ad andare in onda con la sesta stagione, arriva ora un nuovo racconto, che amplia le conoscenze dei fan della saga sul mondo post-apocalittico popolato dagli zombie. Un ...

