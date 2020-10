Tg1, allarme Covid: due impiegati positivi. Uno è in terapia intensiva (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tg1 allarme Covid al Tg1. Nella redazione del notiziario il virus è diventato più che una semplice notizia da documentare: stando a quanto si apprende, due impiegati della testata giornalistica sono risultati positivi al contagio. Uno di essi – ci confermano fonti interne – si trova purtroppo in terapia intensiva. A divulgare la notizia era stata l’agenzia di stampa PrimaPaginaNews, riferendo di una “situazione allarmante” e di un’altra impiegata risultata positiva. La situazione all’interno della testata era già da considerarsi particolare: i collaboratori fatti rientrare dallo smarkworking – si legge – erano stati infatti trasferiti nello stanzone che prima era occupato dalla redazione web del tg. Il tutto ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tg1al Tg1. Nella redazione del notiziario il virus è diventato più che una semplice notizia da documentare: stando a quanto si apprende, duedella testata giornalistica sono risultatial contagio. Uno di essi – ci confermano fonti interne – si trova purtroppo in. A divulgare la notizia era stata l’agenzia di stampa PrimaPaginaNews, riferendo di una “situazione allarmante” e di un’altra impiegata risultata positiva. La situazione all’interno della testata era già da considerarsi particolare: i collaboratori fatti rientrare dallo smarkworking – si legge – erano stati infatti trasferiti nello stanzone che prima era occupato dalla redazione web del tg. Il tutto ...

