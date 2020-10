Sileri sfida i sovranisti | ' Meloni e Salvini tornino sui loro passi e installino la app Immuni'

Ultime Notizie dalla rete : Sileri sfida

Inews24

Il vice-ministro della Salute: ""Come per le mascherine, che ha visto alcuni politici tornare sui propri passi mi aspetto uno scatto d'orgoglio" ...Il viceministro della Salute Sileri, proprio ieri dalla sua pagina Facebook dava la sua lettura: “A me le battaglie alla Don Chisciotte son sempre piaciute, non per la sfida in solitaria, ma per ...