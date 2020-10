Rampelli | Palazzo Canevari torni sede Museo della Terra

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma – Cosi’ il vice presidenteCamera, Fabio(Fdi), in una nota: “La desertificazione culturale di Roma sta raggiungendo livelli intollerabili e la rimozione del ruolo centraleCapitale qualedi musei di rilevanza nazionale e internazionale costituisce il quotidiano tradimentopiu’ profonda vocazione italiana.” “Cassa Depositi e Prestiti, che fa parte del percorso unitarionostra Nazione, non puo’ ignorarlo e non puo’ con leggerezza liquidare ilScienzaospitato a.” Continua: “Per questo faccio un appello affinche’ ...