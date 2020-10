Programmi TV di stasera, venerdì 2 ottobre 2020. A «Propaganda Live» ospite Giorgio Mastrota (Di venerdì 2 ottobre 2020) Giorgio Mastrota Rai1, ore 21.35: Tale e Quale Show Terza puntata di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti. Questa settimana Barbara Cola proverà ad imitare Adele, Francesca Manzini sarà Giusy Ferreri, Carolina Rey si metterà alla prova con Britney Spears, Carmen Russo avrà le sembianze di Raffaella Carrà, Giulia Sol diventerà Elodie, Sergio Muniz si trasformerà in Maurizio Vandelli, Francesco Paolantoni renderà omaggio a Mino Reitano, Pago imiterà Fabrizio Moro, Virginio ricorderà il mito di George Michael e Luca Ward quello di Barry White. Tutti, come sempre, canteranno esclusivamente dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme saranno ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 ottobre 2020)Rai1, ore 21.35: Tale e Quale Show Terza puntata di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti. Questa settimana Barbara Cola proverà ad imitare Adele, Francesca Manzini sarà Giusy Ferreri, Carolina Rey si metterà alla prova con Britney Spears, Carmen Russo avrà le sembianze di Raffaella Carrà, Giulia Sol diventerà Elodie, Sergio Muniz si trasformerà in Maurizio Vandelli, Francesco Paolantoni renderà omaggio a Mino Reitano, Pago imiterà Fabrizio Moro, Virginio ricorderà il mito di George Michael e Luca Ward quello di Barry White. Tutti, come sempre, canteranno esclusivamente dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. In giuria Loretta Goggi,Panariello e Vincenzo Salemme saranno ...

