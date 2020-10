Percassi: "Atalanta, sorteggio Champions da non dormire più" (Di giovedì 1 ottobre 2020) GINEVRA - "E' da non dormire più. Superare il girone sarebbe già un grandissimo risultato" . E' il commento del presidente dell' Atalanta , Antonio Percassi , sul sorteggio di Champions League che ha ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) GINEVRA - "E' da non;. Superare il girone sarebbe già un grandissimo risultato" . E' il commento del presidente dell', Antonio, suldiLeague che ha ...

RaiSport : ?? #Atalanta, #Percassi: 'Sorteggio #ChampionsLeague ? Da non dormire più' Il presidente: 'Squadre dalla grande sto… - junews24com : Percassi: «Sento parlare di scudetto, ma non esiste. Il gruppo sta crescendo» - - Pall_Gonfiato : Il presidente dell'#Atalanta sogna in grande - sportli26181512 : Percassi: 'Atalanta, sorteggio Champions da non dormire più': Il presidente: 'Squadre dalla grande storia, saranno… - zazoomblog : Atalanta Percassi: “Onorati di giocare di nuovo la Champions ospitare il Liverpool sarà emozionante” - #Atalanta… -