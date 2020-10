Per la prima volta un prof italiano tra i primi 10 del Global Teacher Prize (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI – Per la prima volta un insegnante italiano entra nella rosa dei top10 del premio considerato il Nobel dell'insegnamento. Il professore di ICT e informatica Carlo Mazzone, dell'istituto tecnico ITI "G. B. B. Lucarelli" di Benevento è stato selezionato per il Global Teacher Prize 2020, scelto tra più di 12.000 candidature provenienti da oltre 140 Paesi del mondo. Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia di assegnazione del Global Teacher Prize che si terrà il 3 dicembre 2020 virtualmente per la prima volta nella sua storia a causa della pandemia di COVID-19. Fra i top 10 con Carlo Mazzone anche gli insegnanti Jamie Frost (Inghilterra), Mokhudu Cynthia Machaba (Sudafrica), Leah Juelke (Stati Uniti) e Yun Jeong-hyun (Corea del ... Leggi su agi (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI – Per laun insegnanteentra nella rosa dei top10 del premio considerato il Nobel dell'insegnamento. Ilessore di ICT e informatica Carlo Mazzone, dell'istituto tecnico ITI "G. B. B. Lucarelli" di Benevento è stato selezionato per il Global Teacher Prize 2020, scelto tra più di 12.000 candidature provenienti da oltre 140 Paesi del mondo. Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia di assegnazione del Global Teacher Prize che si terrà il 3 dicembre 2020 virtualmente per lanella sua storia a causa della pandemia di COVID-19. Fra i top 10 con Carlo Mazzone anche gli insegnanti Jamie Frost (Inghilterra), Mokhudu Cynthia Machaba (Sudafrica), Leah Juelke (Stati Uniti) e Yun Jeong-hyun (Corea del ...

