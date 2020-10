Pd | Colli Aniene | interrogazione su stop raccolta porta a porta

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in una nota le consigliere capitoline del PD firmatarie dell’, Giulia Tempesta, Valeria Baglio e Ilaria Piccolo: “Dopo 13 anni l’Ama ripristina i cassonetti stradali nel quartiere died elimina ilche era stato lungamente sostenuto dalla giunta pentastellata.” “La giunta Raggi torna sui suoi passi e lo fa rinunciando ad una delle primissime e riuscite esperienze didi Roma. Ormai in citta’ ladei rifiuti e’ divenuta un’operazione schizofrenica.” Continua la nota delle consigliere: “Mai come in questa consiliatura ...