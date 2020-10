Pasticcio Pillola del giorno dopo | serve la ricetta | no scusate è un errore di stampa

(Di giovedì 1 ottobre 2020) ... direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, Aifa,, del 10 settembre scorso, e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il successivo 24 settembre, richiede l'obbligo dinon ripetibile per ...

Ultime Notizie dalla rete : Pasticcio Pillola

Paese24.it

Pillola del giorno dopo con ricetta medica. Anzi no, resta tutto come prima: c’è stato un errore di stampa in Gazzetta Ufficiale e la ricetta continua a essere obbligatoria solo per le minorenni. Il ...RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Simona Colotta continua ad attaccare tutto e tutti, specialmente l’amministrazione passata, e il massimo rappresentante della Democrazia Cristiana, l’avvocato Giuseppe Maria ...