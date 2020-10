Omicidio di Lecce: scosso ma collaborativo, così De Marco si presenta all’interrogatorio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Molto scosso ma collaborativo: questa l’immagine di Antonio De Marco nel corso dell’interrogatorio nel carcere di Lecce. Ma il gip ha convalidato il fermo. Questa mattina nel carcere di Lecce si è svolto l’interrogatorio di Antonio De Marco, in stato di fermo per il duplice Omicidio dei suoi coinquilini Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Un interrogatorio … L'articolo Omicidio di Lecce: scosso ma collaborativo, così De Marco si presenta all’interrogatorio proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Moltoma: questa l’immagine di Antonio Denel corso dell’interrogatorio nel carcere di. Ma il gip ha convalidato il fermo. Questa mattina nel carcere disi è svolto l’interrogatorio di Antonio De, in stato di fermo per il duplicedei suoi coinquilini Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Un interrogatorio … L'articolodima, così Desiall’interrogatorio proviene da leggilo.org.

repubblica : Oggi su Rep: ?? Omicidio di Lecce, quell’invidia della felicità [di STEFANO MASSINI] - giusmo1 : +++ Omicidio Lecce: preso assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta +++ - FrancescaTGI : RT @rep_bari: Omicidio di Lecce, De Marco interrogato per due ore: resta in carcere. 'Ha risposto su tutto' [di FRANCESCO OLIVA] [aggiornam… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - Duplice #omicidio di #Lecce, De Marco resta in carcere: il gip convalida il fermo - Affaritaliani : Omicidio Lecce, un nuovo bigliettino 'Un'ora e mezza per massacrarli' -