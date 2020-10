“Non sto bene datemi un bicchiere d’acqua”: professore muore in classe, alunni sotto shock (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Non sto bene, datemi un bicchiere d’acqua“: ha fatto in tempo a pronunciare queste parole, poi si è accasciato al suolo ed è morto. Un professore del Liceo “Giuseppe Mazzini” di Vittoria, durante la lezione, si è improvvisamente sentito male ed è morto sotto lo sguardo terrorizzato dei suoi studenti, sotto shock. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimare il 50enne.L'articolo “Non sto bene datemi un bicchiere d’acqua”: professore muore in classe, alunni sotto shock Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Non stound’acqua“: ha fatto in tempo a pronunciare queste parole, poi si è accasciato al suolo ed è morto. Undel Liceo “Giuseppe Mazzini” di Vittoria, durante la lezione, si è improvvisamente sentito male ed è mortolo sguardo terrorizzato dei suoi studenti,. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimare il 50enne.L'articolo “Non stound’acqua”:inMeteo Web.

