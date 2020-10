Ippolito (Spallanzani): aumentano i ricoveri in terapia intensiva. Un positivo ne contagia venti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid, la recrudescenza aggressiva del virus è una realtà non opinabile. Lo conferma, una volta di più, il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, che a riguardo dichiara: «L’emergenza esiste: aumentano i ricoveri in terapia intensiva. Basta 1 positivo per contagiarne 20». Quindi aggiunge anche: «I dati quotidiani della pandemia di Covid-19, in aumento in queste settimane, vanno interpretati “con molta attenzione”. In primo luogo perché questi sono i positivi che noi abbiamo trovato grazie a un grande impegno dello Stato a fare tanti tamponi. Ma – insiste – il dato più preoccupante è l’aumento dei pazienti ricoverati con sintomi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid, la recrudescenza aggressiva del virus è una realtà non opinabile. Lo conferma, una volta di più, il direttore scientifico dello, Giuseppe, che a riguardo dichiara: «L’emergenza esiste:in. Basta 1perrne 20». Quindi aggiunge anche: «I dati quotidiani della pandemia di Covid-19, in aumento in queste settimane, vanno interpretati “con molta attenzione”. In primo luogo perché questi sono i positivi che noi abbiamo trovato grazie a un grande impegno dello Stato a fare tanti tamponi. Ma – insiste – il dato più preoccupante è l’aumento dei pazienti ricoverati con sintomi ...

'Se noi pensiamo all'emergenza dei morti, alle bare di Bergamo, possiamo dire che l'emergenza è finita. Se pensiamo all'organizzazione che ...

