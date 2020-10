Grande Fratello Vip, un concorrente pronto ad abbandonare il reality (Di giovedì 1 ottobre 2020) Grande Fratello Vip, dopo l’ultima puntata uno dei concorrenti ha ammesso di stare valutando se abbandonare definitivamente il gioco, di chi si tratta? La scorsa puntata del reality di Canale Cinque è stata davvero scoppiettante e piena di colpi di scena che hanno fatto impazzire il web, oggi a distanza di qualche giorno uno dei concorrenti sarebbe pronto all’abbandono. Si tratta di Tommaso Zorzi, rimasto molto colpito dal rimprovero di Alfonso Signorini prima e poi dallo scontro con Pupo: “Con me non sono stati giusti, sto valutando se rimanere e o andare via”. Il tutto è nato a seguito del coming out di Gabriel Garko che ha suscitato nel concorrente vip una serie di battute che non sono piaciute all’opinione pubblica e che ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 ottobre 2020)Vip, dopo l’ultima puntata uno dei concorrenti ha ammesso di stare valutando sedefinitivamente il gioco, di chi si tratta? La scorsa puntata deldi Canale Cinque è stata davvero scoppiettante e piena di colpi di scena che hanno fatto impazzire il web, oggi a distanza di qualche giorno uno dei concorrenti sarebbeall’abbandono. Si tratta di Tommaso Zorzi, rimasto molto colpito dal rimprovero di Alfonso Signorini prima e poi dallo scontro con Pupo: “Con me non sono stati giusti, sto valutando se rimanere e o andare via”. Il tutto è nato a seguito del coming out di Gabriel Garko che ha suscitato nelvip una serie di battute che non sono piaciute all’opinione pubblica e che ...

