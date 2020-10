GF Vip, messaggio aereo per Elisabetta Gregoraci: “Sei l’epicentro del mio terremoto” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip nascono le storie d’amore, come quella inaspettata tra Massimiliano Morra e Guenda Goria. Una coppia che era già per assodata subisce invece una battuta d’arresto: Elisabetta Gregoraci riceve un messaggio piuttosto chiaro con un aereo che sorvola la Casa. La romantica dichiarazione non è però opera di Pierpaolo Pretelli, con cui la modella avrebbe iniziato una liaison. I due si sono confessati il reciproco desiderio con un bacio appassionato, ma questa nuova dichiarazione rischia di sparigliare le carte. Elisabetta Gregoraci: romantica frase in cielo I gieffini sono fuori a fare gli esercizi, quando un aereo sorvola la Casa portando la scritta “Sei l’epicentro del mio ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip nascono le storie d’amore, come quella inaspettata tra Massimiliano Morra e Guenda Goria. Una coppia che era già per assodata subisce invece una battuta d’arresto:riceve unpiuttosto chiaro con unche sorvola la Casa. La romantica dichiarazione non è però opera di Pierpaolo Pretelli, con cui la modella avrebbe iniziato una liaison. I due si sono confessati il reciproco desiderio con un bacio appassionato, ma questa nuova dichiarazione rischia di sparigliare le carte.: romantica frase in cielo I gieffini sono fuori a fare gli esercizi, quando unsorvola la Casa portando la scritta “Sei l’epicentro del mio ...

infoitcultura : Al GF VIP 5 primo aereo per Elisabetta Gregoraci con un messaggio criptico, è davvero per lei? - infoitcultura : GF Vip, l’inaspettato messaggio aereo per Elisabetta Gregoraci: di chi sarà? - webbohit : Denis Dosio, un aereo per lui al Grande Fratello Vip anche dall’ex Aurora Celli: ecco il messaggio - infoitcultura : GF Vip, primo aereo per Elisabetta Gregoraci: la reazione di Pierpaolo Pretelli, ecco il messaggio - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci esulta per il messaggio aereo (ma i fan la gelano) -