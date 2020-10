Fiorentina Sampdoria, i convocati di Iachini: Chiesa presente (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro la Sampdoria: assente il centrocampista Pulgar La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro la Sampdoria. Assente Erick Pulgar, alle prese con le conseguenze del Coronavirus. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.Difensori: Biraghi, Caceres, Ceccherini, Dalle Mura, Igor, Dutu, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Borja Valero, Castrovilli, Duncan, Montiel, Saponara.Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Laha diramato la lista deiper il match di Serie A contro la: assente il centrocampista Pulgar Laha diramato la lista deiin vista del match di Serie A contro la. Assente Erick Pulgar, alle prese con le conseguenze del Coronavirus. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.Difensori: Biraghi, Caceres, Ceccherini, Dalle Mura, Igor, Dutu, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Borja Valero, Castrovilli, Duncan, Montiel, Saponara.Attaccanti:, Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com

