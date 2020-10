Casellati e Fico hanno deciso che il Covid non può fermare il Parlamento (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI - L'individuazione di due parlamentari positivi al coronavirus ha rallentato per 24 ore e poco più le attività del Senato; il lavoro del Parlamento prosegue, nonostante l'emergenza nel Paese non sia affatto conclusa. Casellati e Fico hanno ribadito l'impegno delle Istituzioni per assicurare la continuità legislativa. Già ieri il presidente del Senato aveva escluso un ‘lockdown' per Palazzo Madama dopo che due senatori del Movimento 5 stelle erano risultati contagiati. “Non l'ho fatto neppure nel periodo più acuto della pandemia e sarebbe assurdo che succedesse adesso”, aveva affermato Casellati che aveva sconvocato le commissioni “esclusivamente per effettuare gli accertamenti imposti dai protocolli di sicurezza”. Oggi la seconda carica dello Stato ha confermato che ... Leggi su agi (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI - L'individuazione di due parlamentari positivi al coronavirus ha rallentato per 24 ore e poco più le attività del Senato; il lavoro delprosegue, nonostante l'emergenza nel Paese non sia affatto conclusa. Casellati ehanno ribadito l'impegno delle Istituzioni per assicurare la continuità legislativa. Già ieri il presidente del Senato aveva escluso un ‘lockdown' per Palazzo Madama dopo che due senatori del Movimento 5 stelle erano risultati contagiati. “Non l'ho fatto neppure nel periodo più acuto della pandemia e sarebbe assurdo che succedesse adesso”, aveva affermato Casellati che aveva sconvocato le commissioni “esclusivamente per effettuare gli accertamenti imposti dai protocolli di sicurezza”. Oggi la seconda carica dello Stato ha confermato che ...

