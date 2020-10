Calciomercato Inter: oggi arriva Darmian, Nainggolan a un passo dal Cagliari (Di giovedì 1 ottobre 2020) Calciomercato Inter: oggi arriva Matteo Darmian mentre Radja Nainggolan è sempre più vicino al Cagliari Dopo aver annientato il Benevento, l’Inter si rituffa nel mercato a quattro giorni dal termine. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi Matteo Darmian sarà definitivamente un giocatore nerazzurro, visto che ogni dettaglio con il Parma è risolto. Sarà un’operazione da circa 2,5 milioni di euro e subito verranno fissate le visite e la firma: servirà nei tre dietro e offrirà pure un’opzione su entrambe le corsie. Nainggolan, invece, sente ormai aria di Sardegna: l’agognato ritorno al Cagliari è cosa fatta per un ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020)Matteomentre Radjaè sempre più vicino alDopo aver annientato il Benevento, l’si rituffa nel mercato a quattro giorni dal termine. Come riporta La Gazzetta dello Sport,Matteosarà definitivamente un giocatore nerazzurro, visto che ogni dettaglio con il Parma è risolto. Sarà un’operazione da circa 2,5 milioni di euro e subito verranno fissate le visite e la firma: servirà nei tre dietro e offrirà pure un’opzione su entrambe le corsie., invece, sente ormai aria di Sardegna: l’agognato ritorno alè cosa fatta per un ...

DiMarzio : #Calciomercato | Rottura #Chelsea-#Alonso: #Juventus e #Inter alla finestra - Gazzetta_it : #Inter, obiettivo #Alonso. Nel #Chelsea non c’è più spazio per lui - Glongari : #INTER non soltanto il #Cagliari su #Nainggolan. Il centrocampista belga interessa anche a #Torino e #Fiorentina. E… - bianca_caimi : RT @passione_inter: GdS - Un jolly per Conte! Inter, oggi arriva Darmian: pronte le visite mediche - - passione_inter : GdS - Nainggolan 3.0, il Cagliari è pronto a chiudere: le cifre dell'affare - -