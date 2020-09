“Troppo felice!”. Elisa Isoardi non si contiene: troppo bella la notizia arrivata poco fa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Elisa Isoardi scoppia di felicità dopo aver saputo la grande notizia. E non lo nasconde, anzi. poco fa tra le sue Storie di Instagram sono apparsi dei filmati in cui la conduttrice sfoggia il suo sorriso più bello per condividere la sua gioia con tutti i fan. La notizia? Raimondo Todaro, il suo partner a Ballando con le Stelle, è uscito dall’ospedale e può tornare in trasmissione. Il ballerino potrà dunque esibirsi con Elisa Isoardi il prossimo sabato dopo il ricovero in ospedale dovuto a un’appendicite e a una peritonite. Milly Carlucci ha annunciato il rientro con un video su Instagram che mostra Todaro in perfetta forma. Sabato scorso la Isoardi si era esibita da sola sul palco di Ballando e lui si era ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020)scoppia di felicità dopo aver saputo la grande. E non lo nasconde, anzi.fa tra le sue Storie di Instagram sono apparsi dei filmati in cui la conduttrice sfoggia il suo sorriso più bello per condividere la sua gioia con tutti i fan. La? Raimondo Todaro, il suo partner a Ballando con le Stelle, è uscito dall’ospedale e può tornare in trasmissione. Il ballerino potrà dunque esibirsi conil prossimo sabato dopo il ricovero in ospedale dovuto a un’appendicite e a una peritonite. Milly Carlucci ha annunciato il rientro con un video su Instagram che mostra Todaro in perfetta forma. Sabato scorso lasi era esibita da sola sul palco di Ballando e lui si era ...

