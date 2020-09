Scuola, “stop al concorso: può far aumentare i contagi”. Sindacati contro la Azzolina (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set – Il “concorsone” per i docenti precari tanto voluto dalla “ministra” Azzolina fissato per il 22 ottobre proprio non s’ha da fare. Dopo le critiche del Pd (a cui si aggiungono quelle dell’opposizione) arriva il no dei Sindacati della Scuola. “Avviare in un contesto di emergenza igienico sanitaria lo svolgimento delle prove del concorso straordinario non produce alcun effetto immediato in termini di assunzioni mentre espone la Scuola e il personale coinvolto a un possibile aumento dei contagi” da Covid-19. E’ l’allarme lanciato dai maggiori Sindacati del settore. “Riteniamo che il Parlamento possa promuovere un più complessivo ripensamento della procedura”, è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set – Il “ne” per i docenti precari tanto voluto dalla “ministra”fissato per il 22 ottobre proprio non s’ha da fare. Dopo le critiche del Pd (a cui si aggiungono quelle dell’opposizione) arriva il no deidella. “Avviare in un contesto di emergenza igienico sanitaria lo svolgimento delle prove delstraordinario non produce alcun effetto immediato in termini di assunzioni mentre espone lae il personale coinvolto a un possibile aumento dei contagi” da Covid-19. E’ l’allarme lanciato dai maggioridel settore. “Riteniamo che il Parlamento possa promuovere un più complessivo ripensamento della procedura”, è ...

