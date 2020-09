Rui Costa: “Pirlo alla Juventus? La sua idea di gioco mi ricorda il nostro Milan con Ancelotti…” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Domenica dovrebbe essere il giorno di Juventus-Napoli. Una sfida nella sfida con Andrea Pirlo contro Gennaro Gattuso. I due si conoscono molto bene avendo giocato e condiviso tantissimi momenti col club e con la Nazionale. Chi conosce entrambi è Rui Costa, ex del Milan, e attuale dirigente del Benfica. Parlando a Tuttosport il portoghese ha voluto elogiare l'operato degli ex compagni soffermandosi molto sull'idea di gioco della Juventus.Rui Costa: "L'idea di Pirlo ricorda il nostro Milan con Ancelotti"Il portoghese si è soffermato prima di tutto a parlare dei due ex compagni: "Stanno rispecchiando quello che erano da giocatori. Si tende a pensare che Rino fosse soltanto grinta e corsa, ma ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020) Domenica dovrebbe essere il giorno di-Napoli. Una sfida nella sfida con Andrea Pirlo contro Gennaro Gattuso. I due si conoscono molto bene avendo giocato e condiviso tantissimi momenti col club e con la Nazionale. Chi conosce entrambi è Rui, ex del, e attuale dirigente del Benfica. Parlando a Tuttosport il portoghese ha voluto elogiare l'operato degli ex compagni soffermandosi molto sull'didella.Rui: "L'di Pirloilcon Ancelotti"Il portoghese si è soffermato prima di tutto a parlare dei due ex compagni: "Stanno rispecchiando quello che erano da giocatori. Si tende a pensare che Rino fosse soltanto grinta e corsa, ma ...

