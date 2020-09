Natalia Paragoni mette un like su Instagram contro Elisabetta Gregoraci (Di mercoledì 30 settembre 2020) Natalia Paragoni è un vero peperino e come prevedibile non si perde una puntata dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, che vanta nel cast il suo fidanzato Andrea Zelletta. L’influencer, dopo aver tirato una frecciatina a Dayane Mello che starebbe sempre svestita in casa: “Dayane che si spoglia? Non mi dà fastidio, Andrea fa il modello ed è abituato ad avere donne bellissime accanto, vede cu*i ogni giorno”. Ed una ad Adua Del Vesco colpevole di aver abbracciato Gabriel Garko nonostante il Covid-19: “Il discorso è che se viene concesso un abbraccio, viene concesso a qualsiasi persona tu abbia davanti. Stiamo parlando di un momento storico con una pandemia, dove ci sono regole che valgono per tutti, specialmente a livello pubblico, che non possono essere attuate a caso, a piacimento o per ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 settembre 2020)è un vero peperino e come prevedibile non si perde una puntata dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, che vanta nel cast il suo fidanzato Andrea Zelletta. L’influencer, dopo aver tirato una frecciatina a Dayane Mello che starebbe sempre svestita in casa: “Dayane che si spoglia? Non mi dà fastidio, Andrea fa il modello ed è abituato ad avere donne bellissime accanto, vede cu*i ogni giorno”. Ed una ad Adua Del Vesco colpevole di aver abbracciato Gabriel Garko nonostante il Covid-19: “Il discorso è che se viene concesso un abbraccio, viene concesso a qualsiasi persona tu abbia davanti. Stiamo parlando di un momento storico con una pandemia, dove ci sono regole che valgono per tutti, specialmente a livello pubblico, che non possono essere attuate a caso, a piacimento o per ...

dimuz7 : @ninetiesbish e Natalia Paragoni - silentloudly : RT @salvatrash1: Aspettando Natalia Paragoni che entrerà in casa a creare il devasto che ci meritiamo. #GFVip - Methamorphose30 : RT @salvatrash1: Aspettando Natalia Paragoni che entrerà in casa a creare il devasto che ci meritiamo. #GFVip - ninetiesbish : RT @salvatrash1: Aspettando Natalia Paragoni che entrerà in casa a creare il devasto che ci meritiamo. #GFVip - thestorm46 : RT @salvatrash1: Aspettando Natalia Paragoni che entrerà in casa a creare il devasto che ci meritiamo. #GFVip -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Paragoni Natalia Paragoni: ecco il suo circuito per tonificare i glutei CheDonna.it Natalia Paragoni ed il like ad un post ironico contro Elisabetta Gregoraci: critiche social

Natalia Paragoni ed il like ad un post ironico contro Elisabetta Gregoraci: critiche social contro la fidanzata di Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni: ecco il suo circuito per tonificare i glutei

Come tonificare i glutei con il circuito di Natalia Paragoni. Ecco tre esercizi proposti dalla fidanzata di Andrea Zelletta. Se desiderate avere un lato B di marmo non potete assolutamente perdervi qu ...

Natalia Paragoni ed il like ad un post ironico contro Elisabetta Gregoraci: critiche social contro la fidanzata di Andrea Zelletta.Come tonificare i glutei con il circuito di Natalia Paragoni. Ecco tre esercizi proposti dalla fidanzata di Andrea Zelletta. Se desiderate avere un lato B di marmo non potete assolutamente perdervi qu ...