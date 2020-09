Milan, visite mediche per Jens Petter Hauge (Di mercoledì 30 settembre 2020) C’era pochi dubbi, ma ora è ufficiale. Quello che poche settimane fa aveva brillato a San Siro con il Bodø/Glimt nei preliminati di Europa Lague, ora cambierà divisa diventando nuovo attaccante del Milan. Sarà la nuova scelta offensiva di Stefano Pioli data l’impossibilità di far giocare Zlatan Ibrahimovic. Il norvegese, classe 1999 e amico dell’altra stella Erling Braut Haaland, è già in Italia, è atterrato ieri a Malpensa; a breve sosterrà le visite mediche che lo decreteranno di fatto un giocatore del Milan. Una bella soddisfazione per un ragazzo proveniente dalla Norvegia venire a giocare in un campionato di punta come la Serie A. Il ragazzo ha già espresso una immensa soddisfazione di condividere lo spogliatoio con Ibra e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 settembre 2020) C’era pochi dubbi, ma ora è ufficiale. Quello che poche settimane fa aveva brillato a San Siro con il Bodø/Glimt nei preliminati di Europa Lague, ora cambierà divisa diventando nuovo attaccante del. Sarà la nuova scelta offensiva di Stefano Pioli data l’impossibilità di far giocare Zlatan Ibrahimovic. Il norvegese, classe 1999 e amico dell’altra stella Erling Braut Haaland, è già in Italia, è atterrato ieri a Malpensa; a breve sosterrà leche lo decreteranno di fatto un giocatore del. Una bella soddisfazione per un ragazzo proveniente dalla Norvegia venire a giocare in un campionato di punta come la Serie A. Il ragazzo ha già espresso una immensa soddisfazione di condividere lo spogliatoio con Ibra e ...

