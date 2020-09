L’Anpi condannata per diffamazione non paga il conto. Accusò di nazismo una Onlus anti pedofilia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Reggio Emilia, 30 set – L’Anpi diffama e non paga il conto. E’ l’incresciosa situazione che vede per protagonisti l’Associazione nazionale «partigiani» e la Onlus anti-pedofilia La Caramella Buona. Con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, a marzo di quest’anno il Giudice dott.sa Stefania Calò aveva condannato per diffamazione aggravata l’Anpi e il suo presidente nazionale, all’epoca dei fatti il senatore Carlo Smuraglia. I «partigiani» avevano infatti pubblicamente paragonato un’iniziativa della Onlus – da sempre impegnata nella difesa dei diritti dei minori – al «modello SS». L’Anpi, riconosciuta colpevole, era stata condannata a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Reggio Emilia, 30 set – L’Anpi diffama e nonil. E’ l’incresciosa situazione che vede per protagonisti l’Associazione nazionale «partigiani» e laLa Caramella Buona. Con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, a marzo di quest’anno il Giudice dott.sa Stefania Calò aveva condannato peraggravata l’Anpi e il suo presidente nazionale, all’epoca dei fatti il senatore Carlo Smuraglia. I «partigiani» avevano infatti pubblicamente paragonato un’iniziativa della– da sempre impegnata nella difesa dei diritti dei minori – al «modello SS». L’Anpi, riconosciuta colpevole, era stataa ...

