Klaiber | niente Parma | va all’Ajax e sostituirà Dest

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilaveva fatto un’offerta importante per Sean, terzinoro di buonissima qualità in uscita dall’Utrecht. Ma l’Ajax, come riporta il De Telegraaf, ha bruciato la concorrenza visto cheè già ad Amsterdam per le visite. Sarà lui il sostituto diche andrà al Barcellona. Foto: logoL'articolo: va all’Ajax e sostituiràproviene da Alfredo Pedullà.