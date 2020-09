Eurotour | sette azzurri allo Scottish open

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Secondo evento stagionale delle Rolex Series sul percorso del The Renaissance Club, a North Berwick in Scozia, dove è in programma l`Aberdeen Standard Investments(1-4 ottobre) con un montepremi dimilioni di dollari.gliin impegnati: Edoardo Molinari, che vinse il torneo nel 2010, Nino Bertasio e Andrea Pavan, lo scorso anno quarti, Renato Paratore, in luglio a segno nel British Masters, Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Lorenzo Gagli, Proverà a divenire il primo giocatore a imporsi nella gara per due volte di fila l`austriaco Bernd Wiesberger, 35enne di Vienna,titoli sul circuito, il quale lo scorso anno superò dopo tre buche di spareggio il francese Benjamin Hebert, per poi andare a conquistare tre mesi dopo ...