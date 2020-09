Domani debutta in prima serata su Rai 2 “Seconda Linea” Alessandro Giuli | programma leggero e pensante

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Un. Così lo definisce, alla vigilia del debutto su Rai 2, in, di Seconda Linea. Il nuovo format di informazione e attualità, condotto dal giornalista in coppia con Francesca Fagnani.“Seconda Linea” su Rai 2 Il titolo prende ispirazione dal rugby, dove le Seconde Linee sono i giocatori che saltano in touche per contendersi il pallone. E hanno il compito di mantenere compatta la mischia. Una metafora per svelare all’Italia gli italiani che davvero rendono competitivo il nostro paese. Niente star. Artisti, imprenditori, intellettuali, operai, professionisti, tutte persone che hanno difficoltà a relazionarsi con la ...