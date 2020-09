Depressione | diagnosi precoce per trattarla al meglio

Leggi su dilei

(Di mercoledì 30 settembre 2020) I più anziani ricorderanno una pubblicità di Carosello, con un noto attore che, alla fine dello spot ripeteva “Basta la parola”. Se è vero che parlare dei propri problemi aiuta, spesso le risposte a queste richieste non sono altrettanto efficaci, specie se la persona che incontriamo fa i conti con la. Nasce così una campagna “Lanon si sconfigge a parole” che vuole proprio ricordare come occorra comprendereil “male oscuro”, riconoscendolo per tempo e prendendo i dovuti provvedimenti. Definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità “tra le prime cause di disabilità a livello mondiale”, nel nostro Paese la– in tutte le sue forme – colpisce complessivamente più ...