Cosa c’è da sapere di fronte a un robot scrittore

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Qualche settimana fa si è parlato molto anche in Italia di un articolo pubblicato sul Guardian e scritto da GPT3, un generatore di parole – un, insomma. La notizia (una non-notizia, in realtà, dal momento che quella che chiamiamo «intelligenza artificiale» è da tempo in grado di produrre testi relativamente elaborati) è stata ripresa dai media di tutto il mondo, anche se pochi hanno rilevato che l’articolo era stato riveduto e corretto da redattori in carne e ossa, i … Continua L'articoloc’è dadia unproviene da il manifesto.