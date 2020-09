Copasir: Volpi, audito Gualtieri, settima prossima Aisi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Nella seduta odierna il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica ha audito il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, sulla tematica della sicurezza economica nazionale con particolare riferimento al settore bancario-assicurativo. Lo rende noto in un comunicato il presidente Raffaele Volpi. "Con oggi, si vede concludere il ciclo di audizioni che ha coinvolto i principali istituti bancari quali Mediobanca, Ubi Banca, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Monte Paschi di Siena, Banco Bpm", sottolinea. Inoltre, aggiunge, "è prevista la prossima settimana l'audizione del direttore dell'Aisi che, su questa tematica, consentirà al Copasir di redigere la relazione conclusiva da presentare al Parlamento". Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Nella seduta odierna il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica hail ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto, sulla tematica della sicurezza economica nazionale con particolare riferimento al settore bancario-assicurativo. Lo rende noto in un comunicato il presidente Raffaele. "Con oggi, si vede concludere il ciclo di audizioni che ha coinvolto i principali istituti bancari quali Mediobanca, Ubi Banca, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Monte Paschi di Siena, Banco Bpm", sottolinea. Inoltre, aggiunge, "è prevista lana l'audizione del direttore dell'che, su questa tematica, consentirà aldi redigere la relazione conclusiva da presentare al Parlamento".

