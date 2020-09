Virologo Crisanti: “Genoa e Napoli subito in quarantena” (Di martedì 29 settembre 2020) "Questa è una storia che rientra perfettamente nella dinamica di trasmissione del virus ed allo stesso tempo fa capire quali siano le sub conseguenze di non applicare la quarantena ed esentare i giocatori da questa misura di prevenzione". Così il Virologo Andrea Crisanti ad Effetto Giorno di Alessio Maurizi su Radio 24. In merito al caso dei quattordici positivi riscontrati tra i calciatori e lo staff del Genoa, Crisanti ha proseguito a Radio 24: "Ci sarebbe da chiedersi perché viene derogata per il calcio una misura che invece viene applicata a tutti quanti gli altri. Quello che è accaduto è che durante l'allenamento la persona positiva ha trasmesso la malattia. La follia è non aver messo queste persone in quarantena in presenza di un positivo". A Crisanti è stato ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 settembre 2020) "Questa è una storia che rientra perfettamente nella dinamica di trasmissione del virus ed allo stesso tempo fa capire quali siano le sub conseguenze di non applicare la quarantena ed esentare i giocatori da questa misura di prevenzione". Così ilAndreaad Effetto Giorno di Alessio Maurizi su Radio 24. In merito al caso dei quattordici positivi riscontrati tra i calciatori e lo staff del Genoa,ha proseguito a Radio 24: "Ci sarebbe da chiedersi perché viene derogata per il calcio una misura che invece viene applicata a tutti quanti gli altri. Quello che è accaduto è che durante l'allenamento la persona positiva ha trasmesso la malattia. La follia è non aver messo queste persone in quarantena in presenza di un positivo". Aè stato ...

RaiSport : ?? #Crisanti: '#Genoa e #Napoli subito in #quarantena' Il #virologo: 'Perché viene derogata per il #calcio una misu… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL VIROLOGO - Crisanti: 'Bisogna fare i tamponi a quelli del Napoli adesso e tra due, tre giorni' - ItaSportPress : Virologo Crisanti: 'Genoa e Napoli subito in quarantena' - - sportli26181512 : Coronavirus, Crisanti: 'Genoa e Napoli subito in quarantena': Le dichiarazioni del virologo in merito al caso dei 1… - filo_78 : Poi abbiamo crisanti che è alla disperata ricerca di un posto nel cts o nel governo: ci pensi @piersileri, che con… -