Test rapidi a scuola | imminente l' ordinanza di Speranza

"L'ordinanza è imminente, il ministro Speranza ha già detto che bisogna passare ai Test rapidi a scuola". A confermarlo è la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervenendo a "Radio anch'io" su Rai Radio 1."Questo - ha spiegato - ci dà delle possibilità molto più larghe di tamponare, di procedere a controlli più veloci. La scuola è uno dei luoghi da tenere più sotto controllo ma a preoccupare non è tanto il controllo dentro, che è molto elevato, ma quello che avviene fuori".L'ultimo passaggio prima della firma sarà il via libera del Cts, il Comitato tecnico scientifico che si riunisce oggi e analizzerà la proposta ...

L’ultimo passaggio prima della firma sarà il via libera del Cts che si riunisce oggi e analizzerà la proposta del ministero ...

Via ai test rapidi nelle scuole: già isolati i primi tre contagiati

Nel Lazio e è partito ieri lo screening con i test antigenici rapidi nelle scuole. Il primo istituto monitorato è Liceo Statale Manara di Roma, dove l'Unità di crisi Covid19 e la il Asl Roma 3 hanno d ...

Nel Lazio e è partito ieri lo screening con i test antigenici rapidi nelle scuole. Il primo istituto monitorato è Liceo Statale Manara di Roma, dove l'Unità di crisi Covid19 e la il Asl Roma 3 hanno d ...