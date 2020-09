Tesoro colloca 7 miliardi di BTP con rendimenti in calo

(Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Rendimento inper i 7di BTP che ilhato questa mattina. Ilha piazzato in asta 2,5di BTP a 5 anni, a fronte di una domanda che ha totalizzato 3,97, con un rapporto di copertura di 1,59. Il rendimento è sceso allo 0,35% (-22 punti base rispetto alla precedente asta).ti anche 4,5di BTP a 10 anni, che hanno incontrato una domanda di 5,7, con un book-to-bill ratio di 1,27. Rendimento lordo inallo 0,89% (-22 pb sull’asta precedente). In asta stamattina anche i CCTeu settennali,ti per un importo di 1,25a fronte di una domanda vicina ai 3 ...

Ultime Notizie dalla rete : Tesoro colloca

Teleborsa

(Teleborsa) - Rendimento in calo per i 7 miliardi di BTP che il Tesoro ha collocato questa mattina. Il Tesoro ha piazzato in asta 2,5 miliardi di BTP a 5 anni, a fronte di una domanda che ha ...Il Tesoro ha collocato BTP per un totale di 8,250 miliardi di euro. Sono stati assegnati BTP 2026 (isin IT0005419848) per 2,500 mld di euro. Il rendimento si è attestato allo 0,35%, sui minimi da genn ...