Sequestrate 64 mila mascherine non conformi | truffati non solo privati | ma anche enti pubblici

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 29 settembre 2020) La Guardia di finanza ha intercettato e sequestrato una fornitura diFfp2 o equivalnon, vendute aed. L’importante risultato è stato il frutto di un’indagine della procura di Livorno sul rispetto della normativa in materia di dispositivi di protezione individuale (Dpi) condotta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria (Pef) della città labronica. Sono state individuatedel tipo KN95, equivalente alla FFP2, importate da una società con sede a Lucca che, per attestarne latà e poterle importare e immettere in commercio, si è avvalsa di un ‘voluntary certificate’ al posto di una regolare certificazione Ce. Le ...