Maltempo | freddo invernale in Abruzzo | gelata Campo Felice con -3 9 gradi

(Di martedì 29 settembre 2020) La notte scorsa inle temperature sono andate ben sotto la soglia dello zero. La stazione meteorologica Aq Caput Frigoris con la sua rete di monitoraggio ha registrato a– 3.9 C, in localita’ Piani di Pezza – 3.7 C, sull’Altopiano delle 5 Miglia – 1.8 C, al Rifugio Franchetti – 1.3 C, a Passo Godi – 1.3 C, a Rocca di Mezzo – 0.4 C. Valori di poco superiori a: Pescasseroli + 0.1 C, in localita’ Terranera di Rocca di Mezzo) + 0.2 C, aImperatore + 0.4 C, a Santo Stefano di Sessanio + 1.1 C, a L’ Aquila Ovest + 1.8 C, a Navelli + 1.8 C.L'articolo Meteo Web.